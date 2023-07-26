Uyuşturucunun adresi yine Mersin Limanı: Muz konteynerinde bulundu
Sık sık uyuşturucuyla gündeme gelen Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerlerde kokain ele geçirildi.
Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen gemideki muz konteynerinde 11 kilogram kokain ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan limana gelen gemideki muz yüklü konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Konteynerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokain bulundu.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli İ.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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