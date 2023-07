Kavurucu sıcak can aldı: PTT çalışanı hayatını kaybetti

İzmir’de dün PTT çalışanı Berran Özen Kırmızıgül (42) dağıtım sırasında beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi. Kırmızıgül'ün ölümü üzerine Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen'den tepki açıklaması geldi.

Evrensel'den Ramis Sağlam'ın haberine göre Haber Sen 6 No'lu Şubesi'nin çağrısıyla yapılan açıklamada PTT Genel Müdürü ve İzmir Başmüdürünü istifaya davet etti, "Berran'a yaşattığınızı yanınıza kâr koymayacağız. Artık korkun bizden" denildi.

"BU DA MU KADER PLANI!"

Yapılan açıklamada, “Dün bu binadan Berran; sırtında yüküyle çıktı ve geri dönmedi. Daha kötüsü olabilir mi? Daha ne yaşayacağız ne var sırada? Kim verecek bunun hesabını? Bugün bizlerden birinin bunun gibi bir şeyler yaşamayacağının garantisi var mı? Bu da mı takdiri ilahi, bu da mı kader planı? Yoksa PTT'de çalışıyorsun diye bu işin fıtratında mı var bu yaşananlar? Dünya kavurucu sıcakları konuşuyor, televizyonlar, internet kanalları sıcaktan kaçın dışarı çıkmayın diye bangır bangır bağırıyor. Bu kurumun yaşattığı zulmü yıllardır yazdık, anlattık. Duymuyorlar. Neden... PTT para kazansın, kar etsin diye. Bu kadar liyakatsizliğin, hukuksuzluğun ve düzen bilmezliğin yaşandığı başka bir işyeri başka bir devlet kurumu var mı?” denildi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Açıklamada, PTT Genel Müdürü ve İzmir Başmüdürü istifaya davet edilirken, “Kendi personelinin yaşam hakkını bile koruyamayan insanlar yöneticilik yapamaz. Onun için PTT Genel Müdürünü ve silsile ile İzmir Başmüdürünü yaşanması kuvvetli muhtemel olaylarda dahi öngörülü davranamadığı için istifaya davet ediyoruz. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanununa muhalefetten haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz” denildi.

“Bugünden tezi yok size gelecekler...” denilen açıklamada, “İş güvenliği gereği birtakım evraklar imzalatmaya çalışacaklar. İşi prosedüre sokmaya çalışacaklar. Sakın imzalama. Bugün dağıtıma çıkarken taşıyabileceğin yükten fazlasını sırtına alma. Kendini iyi hissetmiyorsan işe çıkma... Sıcaklar senin yüzünden oluşmadı, virüs sen istedin diye çıkmadı, deprem sen bir şeyleri eksik yapıyorsun diye olmuyor. Doğa kanunlarını biz yazmıyoruz, onun için bedelini ödeyemeyiz. Çocuklarımız doysun diye ölmeye mahkûm değiliz. Biz emeğimizi bu iş yerine vermezsek bizsiz onlar hiçbir şey yapamazlar. Kimse bizden şapkasız çıkmayın diye uyardığı için canımızı yok sayarak çalışmamızı bekleyemez” denildi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Yapılan açıklamada, “Bugünden itibaren, performans sayıları kaldırılmalıdır... İş güvenliği kuralları harfiyen uygulanmalıdır... Çarşamba günü yani yarın yüzyılın sıcağı olacağı söyleniyor. Ne olur riski yok edemediğimiz günlerde dağıtım yapılmasa? PTT yöneticileri, ölmek istemiyoruz, Berran'a yaşattığınızı yanınıza kâr koymayacağız. Ta ki sizler insan olduğumuzu hatırlayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Artık korkun bizden” ifadeleri yer aldı.

"DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ"

Açıklama “Ne istedikleri değil gücünün yettiğidir maaşının karşılığı. Kendini önemse arkadaşım. 183 yıllık kurumunun onurunu kendi onurun gibi koru. Her yolsuzluğun altından, her hukuksuzluğun içinden, her haksızlığın peşinden PTT geliyorsa sorun sende değil beceriksiz PTT yönetimindedir. Utanması gereken onlar, sen değilsin. Bunu anlatıncaya kadar el ele vereceğiz. Birimiz hepimiz için olacağız. Berran bugünün simgesi oldu. Başka Berranlar olmasın artık. Ailesine mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun. Direne direne kazanacağız” ifadeleriyle son buldu.