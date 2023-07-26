ABD'de kıymada Salmonella çıktı: Gerçek hasta sayısı daha yüksek

ABD'de altı kişi kıymadan kaynaklanan Salmonella nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gerçek hasta sayısının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

ABD'de kıymada Salmonella çıktı: Gerçek hasta sayısı daha yüksek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kıymada kaynaklı Salmonella salgını olduğunu ve altı kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Gerçek hasta sayısının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kıyma kaynaklı Salmonella salgını nedeniyle ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 16 kişinin hastalandığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

TOPLAMDA 16 VAKA

ABD'de görülen Salmonella salgınında CDC, toplamda 16 vakanın New York, New Jersey, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde tespit edildiğini kaydetti.

Salgın nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırılırken, vakaların tek ortak noktasının yedikleri kıyma olduğu belirlendi ancak henüz söz konusu kıymalara yönelik bir geri çağırma yayımlanmadı.

Gerçek hasta sayısının daha yüksek olabileceği ve başka eyaletlerde de görülebileceği kaydedilirken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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