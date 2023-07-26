Akbelen Orman'ında direniş sürüyor: Abluka altına alındılar

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti devam ediyor. Köylüler, ağaçlara sarılarak kesilmelerini önlemek istedi. Jandarma ağaçlara sarılan vatandaşlara müdahale etti. Avukat İsmail Hakkı Atal ve diğer çevreciler zor kullanılarak ağaçların yanından alınmak istendi.

Avukat Atal, bir ağaca sarılırken; “Anayasanın 169. maddesi, bize bu ormanı koruma görevi veriyor. Herkese emrediyor. Limak’a da emrediyor. Orman Genel Müdürü’ne de emrediyor. Orman Bakanı’na da emrediyor. Vali’ye de emrediyor. Kaymakama da emrediyor. Diyor ki, ‘Devlet ormanları hiçbir şekilde eksiltilemez.’ Burası bir devlet ormanıdır. Orman zarar görürde, yerine dikilir. Bunlar ormanı yok ediyor” dedi.

Bir kadın, "Evlatlarımıza kıydınız yazıklar olsun. Nerede benim doğam, nerede benim evlatlarım? Yetişin arkadaşlar neredesiniz?" diyerek ağıt yaktı. Bir köylü kadının da jandarmaya "Sen kimin için buradasın. Bizim için buradasın oğlum. Biz çamlarımızı vermeyeceğiz” dedi.