Ali Erbaş 'sabır' derken kızının paylaşımı tepki çekti: 'Fasulyecim, yüro 30 tl...'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İngilizce öğretmeni kızı Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakındı. Çocuklarının havaalanında fotoğrafını paylaşan Erbaş'ın paylaşımına yazdıkları dikkat çekti.

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Ali Erbaş 'sabır' derken kızının paylaşımı tepki çekti: 'Fasulyecim, yüro 30 tl...'

Yoksulluk ve açlığa karşı vatandaşlara sabır çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakındı. Erbaş, bugüne kadar 8 yaşındaki kızının 13, beş yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi ziyaret ettiğini açıkladı.

“YÜRO 30 TL…”

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre; Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaşan Erbaş, büyük oğlu için “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” dedi. Erbaş, hiç yurt dışına götüremediği 3 yaşındaki en küçük oğluna hitaben fotoğrafa şu notu düştü: “Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.”

Ali Erbaş 'sabır' derken kızının paylaşımı tepki çekti: 'Fasulyecim, yüro 30 tl...' - Resim : 1

Sık sık 'sabır' ve 'şükür' çağrısı yapan Ali Erbaş'ın kızının bu paylaşımı da tepki çekti.

Ali Erbaş 'sabır' derken kızının paylaşımı tepki çekti: 'Fasulyecim, yüro 30 tl...' - Resim : 2

Ali Erbaş 'sabır' derken kızının paylaşımı tepki çekti: 'Fasulyecim, yüro 30 tl...' - Resim : 3

Ali Erbaş 'sabır' derken kızının paylaşımı tepki çekti: 'Fasulyecim, yüro 30 tl...' - Resim : 4

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