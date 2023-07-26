Nagehan Alçı boşanma süreciyle ilgili ilk kez konuştu: 'Anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık'

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın boşanma süreci gündemdeyken, Alçı konuyla ilgili sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

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Nagehan Alçı boşanma süreciyle ilgili ilk kez konuştu: 'Anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık'

2010 yılında hayatlarını birleştiren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin evliliklerinden ikiz kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çift hakkında sık sık boşanma iddiaları ortaya atıldı.

İddiaların gerçeği yansıttığı ortaya çıkarken, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanma sürecine girdi.

Boşanmaları medyada yüksek sesle konuşulmaya başlanınca Alçı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Boşanmalarıyla ilgili iddiaları yanıtlayan Alçı, herkesin saygılı olmasını istedi.

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YAYIN YASAĞI ALDIRDI

Alçı, şu ifadeleri kullandı:

Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum..

Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır..

Nagehan Alçı boşanma süreciyle ilgili ilk kez konuştu: 'Anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık' - Resim : 2

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