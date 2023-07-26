THY uçağının tuvaletinde intihar: Zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Marakeş seferini yapan uçakta bir yolcu tuvalette intihar etti.

THY uçağının tuvaletinde intihar: Zorunlu iniş yaptı

THY’nin İstanbul-Marakeş seferini yapan TK 619 sefer sayılı Boeing yolcu uçağında bir yolcu tuvalette intihar etti. Tuvaletin uzun süre kapalı olmasından şüphelenen kabin ekibi yolcuyu çıkardı. Yolcuya ilk müdahale kabin ekibi ile uçakta bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Uçak, acil durum nedeniyle Cezayir’e divert etti. İnen uçağa gelen sağlık ekipleri yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

THY DEN AÇIKLAMA

THY’den yapılan açıklamada "İstanbul-Marakeş seferini yapan TK619 sefer sayılı uçakta, bir yolcumuz tuvalette intihar girişiminde bulunmuştur. Tuvaletin uzun süre kapalı kalmasından şüphelenen kabin ekibinin dikkati sonucu fark edilerek tuvaletten çıkarılan yolcuya önce kabin ekibimiz, ardından uçakta seyahat eden doktor bir yolcumuz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Uçak Cezayir’e divert etmiştir. İniş sonrası sağlık ekiplerince uçak içerisinde müdahale edilen yolcunun hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Olaydan büyük üzüntü duyan Türk Hava Yolları ailesi olarak kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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