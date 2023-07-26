Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, çevirmen ve reklamcı Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün vefat haberini, menajeri Tümay Özokur, “Şimdi kim bana akrabam diyecek. Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke. Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım. Nur içinde uyu akrabam” sözleriyle duyurdu.

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberini menajeri Tümoy Özokur, Instagram hesabından duyurdu. Özokur, paylaşımında, “Şimdi kim bana akrabam diyecek. Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke. Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım. Nur içinde uyu akrabam” dedi.

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

YILMAZ GRUDA KİMDİR

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerden. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür.

Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştı.