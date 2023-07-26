Fenomenlerin kavgası kanlı bitti: Bıçaklandı, kanlar içinde yayına devam etti

Bigo Live platformunda yaptıkları canlı yayınlar ile ünlenen iki fenomen ismin arasındaki tartışma bir süredir devam ediyordu. Söz konusu tartışma, fenomenlerden birini bıçaklanması ile kanlı bitti.

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Fenomenlerin kavgası kanlı bitti: Bıçaklandı, kanlar içinde yayına devam etti

Bigo Live isimli canlı yayın platformundaki videoları ile meşhur olan Pala Baba isimli fenomenin Medyum Recep Kaplan ile süregelen tartışması kanlı bitti.

Geçtiğimiz günlerde Medyum Recep Kaplan, Pala Baba'nın evini basarak fenomen ismi bıçakladı.

Çıkan arbedede Pala Baba bacaklarından bıçaklandı, kollarından ısırıldı ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Pala Baba'nın bıçaklanmasının ardından yerde kanlar içinde yatmasına rağmen canlı yayına devam edilmesi dikkatleri çekti.

Pala Baba, çıktığı haber kanalında "Neden yayın yapmaya devam ettiniz?" sorusuna, "Sizlerle de uğraşabilirim mesajı veriyorum" şeklinde cevap verdi.

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