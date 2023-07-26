Paylaştıkları tweet nedeniyle evleri basılmıştı: 'Kaçma şüphesi var' denilerek tutuklanan gazetecinin karakola imza verdiği ortaya çıktı

Dün evi basılarak gözaltına alınmasının ardından 'kaçma şüphesi olduğu' gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Fırat Can Arslan'ın haftada iki gün karakola imza verdiği ortaya çıktı.

Paylaştıkları tweet nedeniyle evleri basılmıştı: 'Kaçma şüphesi var' denilerek tutuklanan gazetecinin karakola imza verdiği ortaya çıktı

Gazeteci Fırat Can Arslan, Diyarbakır’da 13 ay tutuklu yargılanan gazetecilerin yargılamasına katılan savcı Mehmet Karababa ve hâkim eşi Seda Karababa’nın tayiniyle ilgili paylaşım yapması sebebiyle tutuklandı.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, hakim tarafından ‘kaçma şüphesi’ olduğu iddia edilen Arslan’ın haftada iki gün karakola imza vermeye gittiği ortaya çıktı.

Diyarbakır başsavcılığının başlattığı bir soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde Mezopotamya Ajansı muhabirleri Delal Akyüz İzmir’de, Fırat Can Arslan da Ankara’daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. T24 editörü Sibel Yükler de aynı saatlerde Ankara’daki evinde gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ahmet Faruk Karakuş’un ‘resen’ başlattığı soruşturma kapsamında 24 Temmuz’da gazeteciler hakkında gözaltı, arama, el koyma kararı verildi ve sabah 5’te gazetecilerin evine operasyon düzenlendi.

EMNİYETE ÇAĞRILDI; GİDEMEDEN EVİNE BASKIN YAPILDI

Üç gazeteci ve avukatlarına gözaltı kararının neden verildiğiyle ilgili bir bilgi verilmedi. Bu sırada Bianet editörü Evrim Kepenek’in de aynı soruşturma kapsamında evinde arama yapıldığı duyuldu. Polisler eve gitmeden önce Kepenek’e telefonla ulaşmış ve ifadesinin alınması için emniyete çağırmıştı. Kepenek emniyete gitmeden polisler eve baskın yaptı ve onu plastik kelepçeyle gözaltına aldı.

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