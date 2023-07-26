Muharrem İnce'ye 'kaset komplosu' davasında yeni gelişme! İddianame iade edildi

14 Mayıs seçimlerine birkaç gün kala cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında kaset görüntüleri olduğunu öne süren hesapların sahibi oldukları belirtilen Oktay Yaşar ve Cevheri Güven hakkında hazırlanan iddianame iade edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede yer alan ‘örgüte yardım’ suçuna ilişkin delil olmadığını söyledi.

'ÖRGÜTE YARDIM SUÇUNA İLİŞKİN DELİL YOK'

DW Türkçe’den Alican Uludağ'ın haberine göre davanın ağır ceza mahkemesi yerine asliye cezada açılması gerektiğini belirten Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede yer alan 'örgüte yardım' suçuna ilişkin iddianamede hiçbir anlatım, delil ve iddianın bulunmadığını belirtti.

Mahkeme, savcılığın iddianamesini sert eleştiriler getirerek iade etti. İade kararında, Oktay Yaşar ile Cevheri Güven’in beraber yargılanmalarını gerektirir, birlikte hareket ettiklerine dair iddia ve delil bulunmadığı belirtildi. Yaşar'a ilişkin tek suçlamanın 'Ankara Kuşu' isimli paylaşımlar olduğu belirtilen kararda, hangi tarihte gerçekleştirilen hangi eylemin ne şekilde hangi suçu oluşturduğuna ilişkin en ufak bir anlatıma iddianamede yer verilmediği savunuldu.