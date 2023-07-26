Muharrem İnce'ye 'kaset komplosu' davasında yeni gelişme! İddianame iade edildi

Seçimlere üç gün kala cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında kaset görüntüleri olduğunu ileri süren hesapları yönettikleri iddia edilen kişiler hakkında hazırlanan iddianame iade edildi.

Son Güncelleme:
Muharrem İnce'ye 'kaset komplosu' davasında yeni gelişme! İddianame iade edildi

14 Mayıs seçimlerine birkaç gün kala cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında kaset görüntüleri olduğunu öne süren hesapların sahibi oldukları belirtilen Oktay Yaşar ve Cevheri Güven hakkında hazırlanan iddianame iade edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede yer alan ‘örgüte yardım’ suçuna ilişkin delil olmadığını söyledi.

'ÖRGÜTE YARDIM SUÇUNA İLİŞKİN DELİL YOK'

DW Türkçe’den Alican Uludağ'ın haberine göre davanın ağır ceza mahkemesi yerine asliye cezada açılması gerektiğini belirten Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede yer alan 'örgüte yardım' suçuna ilişkin iddianamede hiçbir anlatım, delil ve iddianın bulunmadığını belirtti.

Mahkeme, savcılığın iddianamesini sert eleştiriler getirerek iade etti. İade kararında, Oktay Yaşar ile Cevheri Güven’in beraber yargılanmalarını gerektirir, birlikte hareket ettiklerine dair iddia ve delil bulunmadığı belirtildi. Yaşar'a ilişkin tek suçlamanın 'Ankara Kuşu' isimli paylaşımlar olduğu belirtilen kararda, hangi tarihte gerçekleştirilen hangi eylemin ne şekilde hangi suçu oluşturduğuna ilişkin en ufak bir anlatıma iddianamede yer verilmediği savunuldu.

Etiketler
Memleket Partisi Muharrem İnce 2023 Seçim Kaset
Son Güncelleme:
Elon Musk'ın değişiklikleri kullanıcıları yıldırmıştı... TikTok'tan Twitter'a rakip olacak hamle! TikTok'tan Twitter'a rakip olacak hamle!
Meğer boşuna uğraşmışız. Çıtır çıtır sigara böreği pişirmenin tek püf noktasıymış Meğer boşuna uğraşmışız. Çıtır çıtır sigara böreği pişirmenin tek püf noktasıymış
Kavurucu sıcak can aldı: PTT çalışanı hayatını kaybetti Kavurucu sıcak can aldı: PTT çalışanı hayatını kaybetti
Uyuşturucunun adresi yine Mersin Limanı: Muz konteynerinde bulundu Uyuşturucunun adresi yine Mersin Limanı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum' İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum'
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu
Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun
Cinsellik onlar için bir tutku: Libidosu en yüksek burçlar belli oldu Libidosu en yüksek burçlar belli oldu
Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın