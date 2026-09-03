Girne'deki Faciada Kan Donduran İhmaller Zinciri: Kaptan 'Geri Dön' Uyarısını Dinlememiş, Mürettebat Belgesiz

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Kıbrıs ile Türkiye arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği deniz faciasıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 9 zanlının duruşmasında, ihmaller ve usulsüzlükler zinciri deşifre oldu. Mahkeme salonunda okunan bilirkişi raporları, facianın nasıl göz göre göre geldiğini belgeledi.

EHLİYETİ HONDURAS'TAN ALMIŞ

Mahkemede bilirkişi tarafından yapılan açıklamada, kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade edildi.

Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ifade edildi.

MÜRETTEBATIN BELGESİ YOK

Geminin Türkiye-KKTC hakkında sefer yaptığı 2003 yılında yaptığı kazadan sonra Yunanistan'dan bir şirkete satıldığı, tamirinin yapılmasının ardından da 300'den fazla sefer yaptığı aktarıldı. 2024 yılında ise geminin filo denizcilik tarafından satın alındığı kaydedildi.

Mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığı ifade edilirken kamu görevlileri için herhangi bir suçu olup olmadığının araştırılmasına karar verildi. Filo denizcilik tarafından son bakımının ise nisan ayında ise yapıldığı kaydedildi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Polisin yürüttüğü soruşturmada geminin sefer öncesindeki durumu, teknik özellikleri, geçmişte gerçekleştirilen denetimler, sefer için gerekli izinlerin bulunup bulunmadığı ve kaza sırasında mürettebatın gerçekleştirdiği müdahaleler mercek altına alınıyor. Mahkemede zanlıların gönüllü ifadelerinden bazı bilgiler de paylaşılmaya başlandı.

'YOLA ÇIKMAYALIM' UYARISINI DİNLEMEMİŞ

Aktarılan ifadelere göre zanlı ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın birinci kaptana "çıkmayalım" dediği, gemi kaptanının sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirerek hareket etme kararı aldığı, ancak seyir sırasında geminin henüz belirlenemeyen bir sebeple su almaya başladığı ifade edildi.

Su alma olayının ardından yolculara müdahale edildiği ve kurtarma çalışmalarına geçildiği yönündeki bilgiler de mahkemeye yansıdı.

'SEFER KARARI KAPTANA AİT'

İkinci kaptanın verdiği ifadede ise kazanın yaşandığı gün bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'nın kapalı olduğu bilgisi yer aldı. Buna rağmen sefere çıkılması yönündeki kararın kaptanın değerlendirmesi ve sorumluluğu doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında mürettebatın geminin su alma ihtimali konusunda önceden uyarıldığına ilişkin iddialar da bulunuyor.

DOSYADA 2 AY ÖNCEKİ SU ALMA VİDEOSU VAR

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugün denizden çıkarılan erkek cesedinin, kayıp olarak aranan İsmail Kurt’a ait olduğu teşhis edildi. Öte yandan, Filo Jet gemisinin bundan 2 ay önce de sefer sırasında su aldığına dair sosyal medyada yayımlanan görüntülerin dava dosyasına delil olarak eklendiği bildirildi.

8 KİŞİNİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Mahkemede kazada hayatını kaybeden 8 kişiye ait otopsi sonuçlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Otopsilerde 8 kişinin ölüm nedeninin boğulma olarak belirlendiği aktarıldı. Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yaralılar arasında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlıdan kan ve idrar örnekleri alındığı, söz konusu örneklerin alkol ve uyuşturucu madde yönünden incelendiği belirtildi. Ancak yapılan testlerin sonuçlarının henüz soruşturma dosyasına ulaşmadığı mahkemede ifade edildi.

9 ZANLIYA EK TUTUKLULUK KARARI

Aralarında şirket direktörü Ali Özgüler, gemi kaptanları ve makinistlerin de bulunduğu 9 zanlı hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme 8'er gün daha ek tutukluluk kararı verdi.

Kaynak: İHA