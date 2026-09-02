KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Batan Gemiye Ulaşıldığını Açıkladı

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kaybolan 20 kişiyi bulmak amacıyla yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, arama yapılan bölgede geminin enkazına ulaşıldığını açıkladı. TCG Alemdar’ın da bölgeye geldiğini belirten Erhürman, geminin TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu söyledi. Erhürman, “TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek” ifadelerini kullandı.

550 METRE DERİNLİKTE CİSİM TESPİT EDİLMİŞTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bir gün önce yaptığı açıklamada, yaklaşık 550 metre derinlikte gemi olduğu değerlendirilen bir cismin tespit edildiğini duyurmuştu. Erhürman, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtmişti.

TCG IŞIN’IN ARAMA VE KURTARMA KAPASİTESİ

68 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olan TCG Işın’ın temel görevleri arasında 1000 metre derinliğe kadar arama ve kurtarma faaliyetleri bulunuyor. Gemideki Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu sabit tutarak su altı operasyonlarının güvenli şekilde yürütülmesini sağlıyor. TCG Işın ayrıca 600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demir atarak sabit kalabiliyor. Su altı aramalarında ileri teknoloji sistemlerden yararlanan gemide bulunan Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı (ROV), 1000 metre derinliğe kadar çalışabiliyor ve 135 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Yandan Taramalı Sonar (YTS) ile 1000 metre derinliğe kadar deniz tabanındaki nesnelerin yerleri belirlenebilirken, 3000 metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile deniz dibi ayrıntılı şekilde taranabiliyor. Birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personelin kullandığı Atmosferik Dalış Sistemi (ADS), 365 metre derinliğe kadar görev yapabiliyor. Satha İkmalli Dalış Sistemi (SİDS) ile de 90 metreye kadar aynı anda 3 dalgıç dalış gerçekleştirebiliyor. Gemide bulunan Sabit Basınç Odası Sistemi 82 metre derinliğe kadar basınçlandırılabiliyor. 9 kişilik kapasiteye sahip sistem, dalış hastalığına maruz kalan personelin tedavisinde kullanılabiliyor. Denizaltı havalandırma sistemi ise 600 metreye kadar derinliklerde 50 kişiye en az 14 gün boyunca dışarıdan hava desteği sağlayabiliyor.

TIBBİ DESTEK KAPASİTESİ DE BULUNUYOR

TCG Işın, arama kurtarma ve su altı operasyonlarının yanı sıra tıbbi imkanlarıyla da öne çıkıyor. Geminin sağlık altyapısında radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerin yapılabildiği sistemler bulunuyor. Gemide ayrıca hasar kontrol cerrahisi, yoğun bakım hizmetleri ve basınç odası tedavilerinin uygulanabildiği belirtildi.

GEMİ KOMUTANINDAN TCG IŞIN AÇIKLAMASI

TCG Işın’ın görev ve kapasitesine ilişkin bilgi veren gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, geminin İstanbul’da tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edildiğini ve 2017 yılında hizmete girdiğini belirtti. Cesur, TCG Işın’ın son teknoloji sistem ve cihazlarla, birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personeliyle farklı arama kurtarma görevlerini yerine getirebildiğini ifade etti. Geminin 1000 metre derinliğe yönelik kurtarma sistemlerine, 365 metreye kadar çalışma kapasitesine sahip atmosferik dalış sistemine ve 91 metreye kadar insanlı dalış imkanına sahip olduğunu belirten Cesur, TCG Işın’ın yalnızca Mavi Vatan’da değil, uluslararası tatbikat ve görevlerde de yer aldığını söyledi.

HEDEF BATIĞIN KONUMUNU BELİRLEMEK

Cesur, yürütülen çalışmadaki temel hedefin batığın yerini belirlemek ve teşhis etmek olduğunu açıkladı.

“Bu görevdeki amacımız, Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir” diyen Cesur, batığın tespit edilmesinin ardından kurtarma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 500 metre gibi yüksek bir derinlikte uzaktan kumandalı su altı aracıyla ayrıntılı inceleme yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA