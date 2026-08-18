Giresun'da Sele Kapılan ve Günlerdir Aranan 2 Kişiden Birinin Cansız Bedeni Bulundu

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni hurdaya dönen araçtan 100 metre mesafede bulundu.

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Keşap ilçesinden Karabulduk beldesine seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılmıştı.

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ AKINTIYA KAPILMIŞTI

Araç sürücüsü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, araçta bulunan öğretmen Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Kayıp 2 kişiyi bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları aracın sel sularına kapıldığı bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada sürüyordu.

Giresun'da Sele Kapılan ve Günlerdir Aranan 2 Kişiden Birinin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ 100 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

170’e yakın ekibin iş makineleri ile katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde bu sabah Muhammed 16 yaşındaki Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni hurdaya dönmüş araçlarına 100 metre uzaklıkta deniz istikametinde balçık içinde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

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Kaynak: İHA

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