Giresun'da Bir Sel Felaketi Daha: 2 Kişi İçin Kayıp Başvurusu Yapıldı

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Giresun’da şiddetli yağışlar dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu. Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı.

2 KİŞİ İÇİN KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Kentte dün gece etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya (45) ile Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Giresun'un Görele ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü etkili olan yağışların ardından meydana gelen dere taşması sonucu yaşanan selde anne ve 2 kızı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA-İHA