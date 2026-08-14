Giresun'da Bir Sel Felaketi Daha: 2 Kişi İçin Kayıp Başvurusu Yapıldı

Giresun’da dün etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin ardından Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı. Giresun'un Görele ilçesinde 2 gün önce de sel felaketi yaşanmış; anne ve 2 kızı hayatlarını kaybetmişti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’da şiddetli yağışlar dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu. Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı.

2 KİŞİ İÇİN KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Kentte dün gece etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya (45) ile Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Giresun'un Görele ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü etkili olan yağışların ardından meydana gelen dere taşması sonucu yaşanan selde anne ve 2 kızı hayatını kaybetmişti.

Sel Sularına Kapılan Kırca Ailesinden Acı Haber! Anne de BulunduSel Sularına Kapılan Kırca Ailesinden Acı Haber! Anne de BulunduGündem
Giresun'da Anne ve 2 Kızı Sel Sularına Kapıldı! Kız Kardeşlerden Biri Hayatını KaybettiGiresun'da Anne ve 2 Kızı Sel Sularına Kapıldı! Kız Kardeşlerden Biri Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Giresun sel
Son Güncelleme:
AK Parti 25. Yaşını Ankara'da Görkemli Bir Etkinlik ile Kutlayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Halka Seslenecek AK Parti 25. Yaşını Ankara'da Görkemli Bir Etkinlik ile Kutlayacak!
'MİT Görevlisiyiz' Diyen Dolandırıcılara Operasyon: Akın Gürlek'in Adını Kullandılar 'MİT Görevlisiyiz Diyen' Dolandırıcılara Operasyon
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Motorin ve Benzine Dev Zam ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Akaryakıtta Çifte Zam
Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay: Gizli Bölmede Saklanırken Yakalandı Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi CHP'li Vekile Kesin İhraç Talebi
Bakan Gürlek Aileyle Görüştü: Emir Yuşa Dosyası Raftan İndirildi Bakan Gürlek Aileyle Görüştü: Emir Yuşa Dosyası Raftan İndirildi
Balıkesir’de Otomobil Çocuklara Çarptı: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı Otomobil Çocuklara Çarptı... Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı