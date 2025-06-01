Gezi Direnişi’ndeki Gözaltılarda 2 Kişi İçin Tutuklama Talebi

Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümünde Taksim’e yürümek isteyen ve gözaltına alınan 12 kişiden 2’si tutuklama talebi, 10'u ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Gezi Direnişi’ndeki Gözaltılarda 2 Kişi İçin Tutuklama Talebi

Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümünde Taksim Dayanışması’nın "Karanlık gider, Gezi kalır" diyerek yaptığı çağrı üzerine Süslü Saksı Sokak ile Mis Sokak kesişiminde bir anma töreni yapıldı.

Gezi Direnişi’ndeki Gözaltılarda 2 Kişi İçin Tutuklama Talebi - Resim : 1

94 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tören sonrasında Taksim’e yürümek isteyenler ile polis arasında arbede yaşandı. Gençlere yapılan müdahale sonrasında 94 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınanlardan 82'si gece serbest bırakılırken, 12'si Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 2 kişi için tutuklama, 10 kişi için ise adli kontrol şartı talep edildi.

Kaynak: ANKA

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