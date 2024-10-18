Gerçek Gündem Açıklıyor! Eski Bakan'ın Başhekimi Dosyada Şüpheli

SEYHAN AVŞAR

Olay İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin’in CİMER’e yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı. Esin, 2023 yılının Ocak ayında yapmış oldukları hastane denetimlerinde bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken defterlerin doldurulmadığını fark ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıca bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığını örneğin entübe olarak kayıtlı gösterilen bebeğin gayet sağlıklı ve nefes alabilir durumda olduğunu gördük. Durumu hastane yetkililerine sorduğumuzda az önce düzeldi gibi cevaplar aldık. Hatırladığım kadarıyla bu hastaneler arasında Zeytinburnu’nda bulunan Özel Santa Plus Hastanesi, Bayrampaşa’da bulunan Özel Baypark Hastanesi vardı. Ayrıca yine bu durumda olan başka hastanelerde vardı. Ancak şu anda isimlerini hatırlayamamakla birlikte evraklarını daha sonra size teslim edebilirim."

Doktor Esin’in ihbarının ardından başlayan soruşturma ise tamamlandı. İddianamede 47 şüphelinin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yüksek meblağda ödeme almak için bebeklerin yatış sürelerini uzattıkları, tedavi şartları yeterli olmayan hastanelere sevk edilen bazı bebek hastaların kısa sürede ex olduğu, bebek hastaların epikriz raporlarını doldurmadıkları, daha sonradan tüm bebeklere aynı veya çok benzer nitelikte epikriz raporlarının doktorlar tarafından yazılması gerekirken hemşireler tarafından yazıldığının tespit edildiği vurgulandı. Yoğun bakımındaki bebeklere, Türkiye'de uygulanmayan pasif ötanazi yaptıkları da iddianamede yer aldı. İddianamede iyileşen bebeklerin daha fazla ödeme almak için yoğun bakımda tutulduğu, bu durumda bazı bebeklerin enfeksiyon kaparak, öldüğü belirtildi.

ESKİ BAKAN'IN HASTANESİ DE LİSTEDE

İddianamede bebeklerin ölümünde sorumluluğu bulunan 19 hastane ismi yer almıştı. Bu hastanelerden birisinin ise eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ortaklarından olduğu Özel Avcılar Hospital olduğunu Gerçek Gündem ortaya çıkarmıştı.

İddianamede Müezzinoğlu’na ait olan hastanenin başhekimi olan Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın dosyada şüpheli olduğu ortaya çıktı. Dünden beri aradığımız Yıldız telefonlarına yanıt vermiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem