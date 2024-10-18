Katliamlara Tepkiler Çığ Gibiydi... AYM Başkanı'ndan 'Sokak Hayvanları' Talimatı!

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesiyle başlayan tepki dalgası sonrası katliam haberleri art arda geldi. Önce Gebze, ardından Ümraniye ve son olarak Kırklareli'ndeki barınaklarda kedi ve köpekler öldürüldü. Hayvanseverlerden tepkiler çığ gibi büyürken ve yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) çağrıların da ardı arkası kesilmiyor.

'KAMUOYUNDAKİ TARTIŞMALAR SON BULACAK'

Tüm bu tartışmalar devam ederken Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP'nin iptalini istediği Sokak Hayvanları Yasası'na ilişkin ise Özkaya, sokak hayvanları yasası konusunda raportöre talimat verdiğini belirtti. “Elindeki dosyaları bir kenara bırakıp bu dosyaya yoğunlaşmasını istedim" diye konuşan Özkaya, rapor tamamlandığında konunun bekletilmeden gündeme alınacağını ve kamuoyundaki tartışmaların son bulacağını vurguladı.