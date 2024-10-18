Katliamlara Tepkiler Çığ Gibiydi... AYM Başkanı'ndan 'Sokak Hayvanları' Talimatı!

Önce Gebze, ardından Ümraniye ve son olarak Kırklareli'ndeki kedi ve köpek katliamları sonrası tepkiler art arda gelirken AYM Başkanı Özkaya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sokak hayvanları yasası konusunda raportöre talimat verdiğini belirten Özkaya, rapor tamamlandığında konunun bekletilmeden gündeme alınacağını ve kamuoyundaki tartışmaların son bulacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Katliamlara Tepkiler Çığ Gibiydi... AYM Başkanı'ndan 'Sokak Hayvanları' Talimatı!

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesiyle başlayan tepki dalgası sonrası katliam haberleri art arda geldi. Önce Gebze, ardından Ümraniye ve son olarak Kırklareli'ndeki barınaklarda kedi ve köpekler öldürüldü. Hayvanseverlerden tepkiler çığ gibi büyürken ve yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) çağrıların da ardı arkası kesilmiyor.

'KAMUOYUNDAKİ TARTIŞMALAR SON BULACAK'

Tüm bu tartışmalar devam ederken Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP'nin iptalini istediği Sokak Hayvanları Yasası'na ilişkin ise Özkaya, sokak hayvanları yasası konusunda raportöre talimat verdiğini belirtti. “Elindeki dosyaları bir kenara bırakıp bu dosyaya yoğunlaşmasını istedim" diye konuşan Özkaya, rapor tamamlandığında konunun bekletilmeden gündeme alınacağını ve kamuoyundaki tartışmaların son bulacağını vurguladı.

Katliamın Ardından Akılalmaz Savunma! AKP'li Ümraniye Belediyesi Hayvanseverleri 'Hayvanları Çalmak'la SuçladıKatliamın Ardından Akılalmaz Savunma! AKP'li Ümraniye Belediyesi Hayvanseverleri 'Hayvanları Çalmak'la SuçladıGüncel

Önce Gebze ve Ümraniye, Şimdi de Kırklareli... Katliam Sürüyor... 17 Kedi ve Köpek Çöp Gibi Atılmış!Önce Gebze ve Ümraniye, Şimdi de Kırklareli... Katliam Sürüyor... 17 Kedi ve Köpek Çöp Gibi Atılmış!Güncel

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM)
Son Güncelleme:
Uzmanlar Detaylarıyla Açıkladı: Yalnızca Yüksek Zeka Seviyesine Sahip İnsanlar Bu Sorunları Yaşıyor Uzmanlar Detaylarıyla Açıkladı: Yalnızca Yüksek Zeka Seviyesine Sahip İnsanlar Bu Sorunları Yaşıyor
Bugün Burçları Neler Bekliyor? Dikkat... Havada Aşk Kokusu Var! Burçları Neler Bekliyor? Havada Aşk Kokusu Var!
Depremler Sonrası Korkutan Gelişme! Sivas'ta Yeni Fay Ortaya Çıktı Sivas'ta Yeni Fay Ortaya Çıktı
AYM Başkanı'ndan 'Can Atalay' Çıkışı! 'Yargıtay Bizimle Tartışmamalı' AYM Başkanı'ndan 'Can Atalay' Çıkışı!