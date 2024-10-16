Katliamın Ardından Akılalmaz Savunma! AKP'li Ümraniye Belediyesi Hayvanseverleri 'Hayvanları Çalmak'la Suçladı

AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde çok sayıda ölü kedi ve köpeğin görüntülerinin ortaya çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. i.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Geçtiğimiz pazar günü barınak ziyaretine ilk olarak 5 araba art arda organize olmuş şekilde geliyor, araçlardan inen insanların çoğunun sırtında içi dolu sırt çantaları var. Açık kedi barınağının etrafında hiçbir belediye görevlisi yokken bir müddet bekleyip sonra 'ölü hayvanlar var diye' bağırmaya başlıyorlar” dedi.

'YANLIŞ ANLAŞILMAYA YOL AÇACAK ŞEKİLDE PAYLAŞILDI'

Barınakta yaşanan olayları aktaran Yıldırım, “Olay sırasında, veterinerlerimizin onayıyla gömülmesi planlanan dört kedi ölüsü barınaktan dışarı çıkarılmış ve sosyal medyada kasıtlı olarak yanlış anlaşılmalara yol açacak şekilde paylaşılmıştır. Barınağımızın büyük emeklerle verdiği hizmetler, bu tür yanlış ve provokatif bilgilendirmelerle gölgelenmeye çalışılmaktadır. Biz bu gerçeği değiştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Ayrıca bu fütursuzca eylemleri yetmezmiş gibi, aynı tutum ve davranışlarını sosyal medyaya taşıyarak, sahte hesaplarla algı operasyonları yapan ve şahsıma, kurumumuza olmadık hakaret ve ifadelerde bulunanlar hakkında yargı yoluna gideceğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

'151 KÖPEK VE 144 KEDİ ÇIKARILDI'

Yıldırım, “Bu olay sırasında, yasa dışı yollarla barınağımızdan 151 köpek ve 144 kedi çıkarılmıştır. Özellikle kuduz şüphesiyle gözlem altında tutulan ve sahiplendirilmesi yasak olan tehlikeli ırklar, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu hayvanların izinsiz bir şekilde barınaktan çıkarılması, halk sağlığını tehlikeye atan son derece sorumsuz bir davranıştır ve kabul edilemez” dedi.

Yıldırım, "Veteriner İşleri Müdürümüz darp edilmiştir. Yaşanan olayın boyutlarını kamuoyunun takdirine sunuyorum. Öte taraftan bakımevimizde yağmalama yaşanmış, 415 bin TL'lik cerrahi ekipmanlarımız ve ilaçlarımız gasp edilmiştir. Bu sorumsuz ve şiddet içerikli eylemleri en sert şekilde kınıyor, sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA