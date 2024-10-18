AYM Başkanı'ndan 'Can Atalay' Çıkışı! 'Yargıtay Bizimle Tartışmamalı'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ankara'da bir otelde bireysel başvuruya ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla basın toplantısı yaptı. Özkaya, toplantının ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkanın yanıt verdiği konular arasında HDP hakkındaki kapatma davası, Can Atalay kararı, sokak hayvanları aleyhine çıkarılan yasa ve Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmalar yer aldı.

'HDP DİĞER KAPATMA DAVALARINDAN FARKLI'

Özkaya, HDP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili şunları söyledi:

"Şu an dosya raportörde esas hakkında incelemesi devam ediyor. HDP davasının bugüne kadar ki kapatma davalarından iddianamesinin niteliği itibariyle farklılık var. Sürecin uzaması asıl buradan kaynaklanıyor. İddianame kapsamında çok sayıda adli yargı mercilerine intikal etmiş dosyalar söz konusu. Bunların sayısı da çok fazla. İddianame kapsamında 900'den fazla dava var. İçtenliğimle söylüyorum Anayasa Mahkemesi olarak, HDP davası kamuoyundaki beklentilerin, eleştirel bağlamda gecikmesinin tek sebebi iddianamenin niteliği ve iddianame içerisindeki adli sürecin devam etmesinden kaynaklanıyor. Teknik çalışmalar devam ediyor" değerlendirmesini yaptı. Özkaya, 451 HDP'li isim hakkında siyasi yasak talebi olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya

'CAN ATALAY KONUSUNDA TÜM AKADEMİ HEMFİKİR'

Özkaya, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi'nin bireysel kararları bağlayıcı mıdır" sorusunu, "Anayasa Mahkemesi bu görüşünü kararlarıyla söylemiştir. Bunu tartışmaya gerek görmüyoruz. Can Atalay ile ilgili verdiğimiz son kararda bu sorunun cevabı açık bir şekilde verildi. Bütün akademik camia bu konuda hem fikirdir. Aksi yapılan yorumlar münferit bir görüş olarak değerlendirilebilir" diye yanıtladı.

Özkaya, AYM ve Yargıtay arasındaki Can Atalay tartışmasına ilişkin ise "Ben iki yüksek yargı kurumunun kamuoyu önünde birbirleri hakkında, birbirlerinin görüşü hakkında tartışmasını doğru bulmuyorum" dedi.

'MAHKEME SÖYLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ'

"Yargıtay'ın Can Atalay kararı ve AYM üyelerine yönelik suç duyurusu" hatırlatılan Özkaya, "Can Atalay ile ilgili mahkeme söyleyeceğini söyledi" dedi. "Krizin çözümüyle ilgili bir girişimde bulundunuz mu" sorusuna Özkaya, "Hiçbir şey yapmadan da duruyoruz diyemeyiz. Ne yaptığımızı burada konuşacak değiliz" diye yanıt verdi.

Özkaya'ya, Can Atalay'a ilişkin AYM'ye 3'üncü başvuru yapıldığı ve Gezi Parkı davasında verilen mahkumiyet kararlarına karşı da AYM'ye bireysel başvurular olduğu hatırlatıldı ve ne zaman gündeme alınacağı soruldu. Özkaya, "Bölümdeki dosyalar hazır olduğunda heyet inceleyecek ve değerlendirecek. Bir takvim söyleyemiyorum ama çok uzamaz diye düşünüyorum" dedi.

'SOKAK HAYVANLARI YASASI GÜNDEMİMİZE GELECEK'

AYM Başkanı Özkaya, sokak hayvanlarına ilişkin hükümler içeren kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davaya ilişkin şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili dosyayı raportör arkadaşımız ilk incelemesini heyete sundu. Yürütmenin durdurulması meselesi tartışıldı. Heyetimiz önceden de uyguladığı gibi o çerçevede hareket etti. Esasa geçildi ve dosya tamamlanacak. En kısa sürede bekletilmeksizin gündeme alıp, karara bağlayacağız."

'ANAYASA TARTIŞMASI GÖREV ALANIMIZDA DEĞİL'

Özkaya, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili tartışmalar ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. madde yorumuna ilişkin, "Bizim görev alanımız dışında. Bu konuda bir şey söylemem mümkün değil" dedi.

Kaynak: ANKA