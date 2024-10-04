Avrupa Parlamentosu'ndan Numan Kurtulmuş'a Can Atalay Çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 11 üyesi, Gezi Davası kapsamında tutuklanarak iki buçuk yıldır cezaevinde tutulan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen tahliye edilmeyerek milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumuna ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a hitaben mektup yazdı.

Kurtulmuş'a yapılan çağrıda, AYM'nin kararlarının uygulanmaması kınanırken Kurtulmuş'un sorumluluğunu yerine getirmesi talep edildi.

AP üyelerinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben kaleme aldığı mektup şöyle:

"Sayın Numan Kurtulmuş,

Yeni parlamento dönemi başlarken, kanunlara uygun biçimde seçilmiş Hatay milletvekili Sayın Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hak ettiği yerde bulunmuyor olması derin bir endişe yaratmaktadır.

Sayın Atalay, Türkiye'nin yakın tarihinde birçok siyasi tutukluyu, gazeteciyi ve iş kazası mağdurunu savunmuş bir insan hakları avukatıdır. Siyasi içerikli 'Gezi Parkı Davası' gerekçesiyle 2022'den beri haksız yere cezaevinde tutulmaktadır.

2023 Genel Seçimleri'nde milletvekili seçilmiş, Meclis kayıtlarına geçmiş ve mazbatasını almış olmasına rağmen cezaevinden tahliye edilmemiştir. Bu nedenle milletvekilliği yemini edememiş ve milletvekilliği dokunulmazlığını elde edememiştir.

Atalay’ın başvurularının ardından Anayasa Mahkemesi iki kez haklarının ihlal edildiğine ve derhal serbest bırakılıp yeniden yargılanması gerektiğine karar vermiştir. Ancak ilgili makamlar bu kararları uygulamamıştır.

Milletvekilliği ise Ocak 2024'te Meclis'te kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi, milletvekilliğinin kaldırılmasının 'yok hükmünde' olduğuna ve Can Atalay'ın milletvekilliğinin iade edilmesi gerektiğine karar vermiştir.

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ EVRENSEL İLKESİNİ İHLAL EDİYOR'

Atalay’ın devam eden tutukluluğu, sadece bir milletvekilinin haklarını değil, aynı zamanda hala depremin etkileriyle boğuşan bir bölge olan Hatay halkının temel demokratik haklarını, ve dahası Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması nedeniyle hukukun üstünlüğü evrensel ilkesini ihlal ediyor.

Atalay lehine verilen tüm kararlara rağmen, Meclis Başkanı olarak sizin de aralarında bulunduğunuz Türk yetkililerin Anayasa Mahkemesi'nin kesin kararlarını uygulamamasını şiddetle kınıyoruz.

Aşağıda imzası bulunan Avrupa Parlamentosu Üyeleri olarak, Meclis’teki önemli rolünüz dolayısıyla, milletvekili yemininizle bağlılığınızı beyan ettiğiniz Anayasa Mahkemesi kararlarına uymanızı, Hatay halkının seçim iradesine saygı göstermenizi, Can Atalay'ın haklı olarak hak ettiği meclis koltuğuna oturmasını sağlamanızı ve ülkede hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükler üzerindeki ağır kısıtlamaların giderilmesi için gerekli adımları atmanızı talep ediyoruz."

İMZACI PARLAMENTERLERİN LİSTESİ

Özlem Alev Demirel, SOL Grup - Almanya

Marco Tarquinio, Sosyal Demokrat Grup - İtalya

Martin Schirdewan, SOL Grup - Almanya

Anthony Smith, SOL Grup - Fransa

Sebastian Everding, SOL Grup - Almanya

Leila Chaibi, SOL Grup - Fransa

Jonas Sjöstedt, SOL Grup - İsveç

Damian Careme, SOL Grup - Fransa

Catarina Martins, SOL Grup – Portekiz

Irene Montero, SOL Grup - İspanya

Isa Serra, SOL Grup - İspanya

Kaynak: Gerçek Gündem