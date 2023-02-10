Gelmeyen yardımlara isyan eden depremzede komünistleri gösterdi: Alın bakın, bunlar mı vatan haini?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık iki büyük depremde binlere kişi yaşamını yitirirken; on binlerce yurttaş enkaz altında.

Depremzedelerin ise henüz konaklama, barınma, gıda, sağlık gibi problemleri giderilemedi.

Öte yandan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Türkiye’nin dört bir yanında semt evleri ve işçi evlerinden yurttaşlarla topladıkları yardımlarla, kurdukları kriz masalarıyla dayanışmayı büyütüyor.

"BUNLAR MI VATAN HAİNİ?"

En çok yıkımın yaşandığı yerlerden Hatay‘a giden Nevşin Mengü de 8 Şubat günü çektiği bir videoyu yayınladı.

Videoda yurttaşlar yeterli yardım ve arama kurtarma gelmemesine isyan ederken, Armutlu‘daki TKP’nin kriz masasını göstererek, “Barınacak yerimiz yok, yetkililer yok. AFAD nerde, valiler nerede? TKP’yi Türkiye’ye sorsanız kitapsız, vatan hainidir. Alın bakın, bunlar mı vatan haini? O vatan hainlerini görüyoruz” diye seslendi.