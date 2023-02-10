Ahbap'ı hedef gösteren AKP'li Doğan geri adım attı: Geçmişlerini inceledim hep AFAD ile birlikte çalışmışlar

AKP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi Berk Can Doğan, depremzedeler yardım eden Ahbap derneği ve Haluk Levent'i hedef göstermişti. Doğan, Haluk Levent ile görüştüğünü kendisiyle helalleştiğini söyledi.

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Ahbap'ı hedef gösteren AKP'li Doğan geri adım attı: Geçmişlerini inceledim hep AFAD ile birlikte çalışmışlar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti. Bölgede OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur depremzedelerin yardımı için seferber oldu. 

AKP Ankara il yönetim kurul üyesi Berk Can Doğan,  depremzedelere yardım için kampanya başlatan AHBAP Derneği’ni ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı.

Doğan'a sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Gelen tepkiler üzerine Doğan, yeni bir açıklama yaparak "Dün bir twit attım. Bugün gelen tepkiler üzerine Ahbap’ın geçmiş faaliyetlerine baktım inceledim. Gerçekten hep Afad ile birlikte çalışmışlar. Dünkü sinirli halimle biraz kötü ifadeler kullansam da içimde öyle bir niyet yoktu. Haluk abiyi de aradım projelerini dinledim. Kendisiyle helaleştik, en kısa zamanda görüşeceğiz. Zaman birlik olma zamanı, birlik kazanacak, iyilik kazanacak. TÜRKİYE KAZANACAK" dedi. 

BERK CAN DOĞAN KİMDİR?

19 Nisan 1998’te Kırşehir'de doğdu. Kırşehir Anadolu Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sinema ve TV bölümünü bitirdi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Norveç'in Oslo kentinde bulunan Norges İdrettshøgskole Üniversitesinde Erasmus eğitimi gördü.

Güzel Köylü ve Hanım Köylü dizilerinin senaryo ekibinde bulundu.

2018’te AK Parti Gençlik Kolları Kırşehir İl Başkan Yardımcısı oldu.

2021'de 7. olağan kongre ile AK Parti ana kademe il yönetim kurul üyesi seçildi. 

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