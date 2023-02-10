Tanınmış yazılımcı Maraş depreminde eşi ve çocuklarını yitirdi: 'Geleceğimizi öldürenlerle iki cihanda hesaplaşacağım'

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da olumsuz hava koşullarının etkisi sürerken dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

TANINMIŞ YAZILIMCININ EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

2 gün önce eşi ve iki çocuğunun Kahramanmaraş'ta kaldığı enkaz için sosyal medya üzerinden çağrı yapan yazılımcı ve F5Haber'in kurucusu Sait Bilgin, "Vinç yetişmiyor daha büyük vinç bulamıyoruz. Rus ekip ayrıldı. Koordinatör yok, kalan ekiple çok zor anlaşıyoruz. Yaşam belirtileri kesildi, çok vakit kaybettik. Kimseye ulaşamıyoruz" sözleriyle yardım istemişti. Bilgin'in eşi ve iki çocuğunun cansız bedenleri bugün enkazdan çıkartıldı.

Sait Bilgin, "İtikadımız, kadere inancımız tam ama koca caddede yıkılan tek binalara sebep olanlarla, mağazaların kolonlarını keserek hem geleceğimizi öldüren hem şehirlerimizin tarihini bitirenlerle iki cihanda hesaplaşacağım" ifadeleriyle kayıplardan ihmallerin de sorumlu olduğunu vurguladı.

Sait Bilgin'in paylaşımı şöyle oldu:

"Başımız sağ olsun dostlar... Deprem şehitlerimiz tek tek çıkıyor, hayat arkadaşımı ve evlatlarımı teşhis ettik. Muhtemelen uykudan bile uyanamadan vefat etmiş canlarım. Hepimiz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Umutla yanımda olan tüm dostlara ailem adına teşekkür ediyorum.

İtikadımız, kadere inancımız tam ama koca caddede yıkılan tek binalara sebep olanlarla, mağazaların kolonlarını keserek hem geleceğimizi öldüren hem şehirlerimizin tarihini bitirenlerle iki cihanda hesaplaşacağım. Taziyelerinizi aldık kabul ediyorum, Rabbim sizleri korusun..."