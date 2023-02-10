Saray Belediyesi'nden 'Halk Sıla' projesi: Boş evler depremzedelere

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üzerinden beş gün geçti.

Türkiye’nin dört bir yanından tüm sivil toplum kuruluşları ve belediyeler ellerinden gelen yardımı sunabilmek için kolları sıvadı. Kısa sürede deprem bölgesine TIR’larca yardım malzemesi aktarıldı. Bölgeye giden yardım kampanyasına omuz veren Saray Belediyesi de ilk günden beri çalışmalara başlayarak beş TIR ve iki kamyon malzeme gönderdi.

BAŞKA BİR ŞEY YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK

Yardımları bölgeye aktarmanın ilk anda yaraları sarmak için hayati öneme sahip olduğunu belirten Saray Belediyesi yetkilileri bölgedeki temaslar sonucunda başka bir proje üretmenin gerektiğini ve bu yüzden Halk Sıla projesine başladıklarını ifade etti.

Bölge insanının yaşadığı travmadan ve yıkımın getirdiği olumsuzluklardan uzaklaşmasının hayati önemde oluşu ve insanların kısa sürede yeniden bir ev ortamının sıcaklığına kavuşması projenin ana hattını oluşturdu.

EVLER TAHSİS EDİLDİ

Proje kapsamında boş olan evlerinin kapısını açan yardımsever hemşehrileri sayesinde işe koyulan belediye yetkilileri eşyalı evlere direkt deprem bölgesinden aile getirmeye başladılar. İçinde eşya olmayan evler de bir gün gibi kısa bir sürede donatılarak depremde evsiz kalan ailelerin kullanımı için düzenledi.

Gelen ailelerin başlarını sokacakları eksiksiz bir evin de ötesinde yaşadıkları derin acıyı unutturacak kusursuz bir sevgi ortamı oluşturmayı önemsediklerini ifade eden Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal şu şekilde konuştu:

“Tüm Türkiye’de olduğu gibi Saray Belediyesi de hızlıca harekete geçti. Başımıza gelen bu milli felaket karşısında elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Ve arkadaşlarımız bir proje geliştirdiler bu esnada. Halk Sıla projesiyle depremzedelere evimizi, barkımızı, yuvamızı ve yüreğimizi açtık. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum.”