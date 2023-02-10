CHP'li Taşcıer: AFAD'ın Düzce Raporu baştan sona skandallarla, beceriksizlikle, liyakatsizlikle dolu

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Düzce Depremi Raporu'na ilişkin olarak yeni değerlendirmede bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Taşcçıer, raporda yer alan AFAD analizlerini tek tek sıraladı:

"Personelin uygun görev dağılımı becerilememiş. Diğer illerden gelen personele rehberlik edilememiş. Görevlilerin koordinesi sağlanamamış, bir işe bir kaç kişi görevlendirilmiş, bazı görevler boş kalmış.

Afet öncesinde sorumluların yedekleri belirlenmemiş. Çadır kurulan yerler iyi seçilmediği için sorunlar çıkmış. Elektrik ve ısınma sorunları çıkmış. Çadırların takip ve kontrolü sağlanamamış. Çadırlara kabulde standart oturtulamamış. Kalanların listesi günler sonra hazırlanabilmiş. Yemek dağıtımında sorunlar yaşanmış.

Hasar tespit konusunda saha tecrübesi olmayan ekiplerin görevlendirilmesi, mükerrer hasar tespit taleplerine yol açmış. Tecrübesiz hasar tespit ekipleri vatandaşı yanlış yönlendirmiş, şüpheye sebep olmuş.

Vatandaş hasar tespit sürecine güvenini yitirmiş. Hasar tespiti için oluşturulan ekibin ancak %20’si göreve uygun seçilmiş. Hasar tespit ekibi yetersiz kalınca öğretmen ve imamlar teknik hasar tespit sürecinde görevlendirilmiş! Süreci bilmeyen kamu personeli vatandaşın beyanına göre tespitte bulunmuş.

Yöneticilerin yedeği belirlenmemiş. 2022 İl afet planı tatbikatı yapılmamış. Kâğıt üzerinde 7.2’lik bir depreme göre plan yapılmış olsa da sahaya hazırlıklar yansımamış. İl afet planı hakkında yöneticiler bilgisizmiş. Görev ve sorumluluklarını kabullenememişler. Valilik tarafından bir iletişim planı hazırlanmadığından, halkın uygun olmayan kaynaklardan yanlış bilgilendirildiği tespit edilmiş.

Yeterli hazırlık olmadığı için il afet planı devreye alınamamış. İl afet planı uygulanamadığı için afet yönetimi kaos ve karmaşaya dönüşmüş. Görev ve yetki karmaşası oluşmuş. İletişim eksikliği sebebiyle sağlıklı kararlar alınamamış. Müdahalede yetersiz kalınmış."

"İşte o rapor bu… " diyen Taşcıer, "Baştan sona skandallarla, beceriksizlikle, liyakatsizlikle dolu. Altını çiziyorum, bu depremde can kaybı yaşanmadı. Böyle bir depremin afet sürecini dahi eline yüzüne bulaştıranlar bugün ‘her şeyi tek elden biz yapacağız’ diyerek süreci iyice çıkmaza soktu" diyerek tepki gösterdi.