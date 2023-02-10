Sosyal medyada çocuğa şiddet videosu: Ankara Emniyeti'nden açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, küçük yaşta bir çocuğun maruz kaldığı şiddetle ilgili suça sürüklenen 3 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. Darp edilen çocuğun depremzede olduğu iddiasının gerçek olmadığı, sosyal medyada paylaşılan videonun ise eski olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada çocuğa şiddet videosu: Ankara Emniyeti'nden açıklama

Sosyal medyada ‘depremzede çocuğa şiddet’ etiketiyle paylaşılan videoyla ilgili harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili suça sürüklenen 3 çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.

Şiddete uğrayan çocuğun depremzede olmadığı, videonun eski olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı sosyal medya hesaplarından, ilimiz Etimesgut ilçesinde bulunan bir adreste küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulandığı ana ilişkin görüntü yayınlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 1’i mağdur çocuğun akrabası 3 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem başlatılmıştır.”

Kaynak: İHA

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