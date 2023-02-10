Hatay'daki depremde yıkılmıştı: Rönesans'ın mimarı yurt dışına kaçarken yakalandı

Kahramanmaraş'taki depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir olmuştu.

12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken; iki kardeş kayıplara karıştı. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.

YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay’daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzere yakalandığı açıklandı.

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