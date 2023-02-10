Huzurevinde kalan 83 yaşındaki kadın, depremzedeler için 234 bin lira bağışladı

Huzurevinde kalan 83 yaşındaki Elif Gündoğdu, depremzedeler için AFAD'ın yardım hesabına 234 bin lira bağış yaptı.

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Huzurevinde kalan 83 yaşındaki kadın, depremzedeler için 234 bin lira bağışladı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde huzurevinde kalan 83 yaşındaki Elif Gündoğdu, depremzedeler için AFAD'ın yardım hesabına 234 bin lira bağışta bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rıfat Kartal Huzurevinde kalan Gündoğdu, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden zarar görenlere yardım için görevlilerle bir banka şubesine gitti.

Gündoğdu, biriktirdiği 234 bin lirayı AFAD'ın açtığı yardım hesabına yatırdı.

Nevşehir Valiliği, sosyal medya hesabından, "Güzel ellerinden öpüyoruz Elif teyze" notunu paylaştı.

Kaynak: AA

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