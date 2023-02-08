Antakya'ya giden TKP Genel Sekreteri Okuyan: 'Devlet desteğiyle tarikat araçlarına yol açılıyor, ama bizim, halkın yardımlaşmasının önünü kesmeye çalışıyorlar'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, depremlerle sarsılan Hatay'da yaptığı açıklamalarda tarikat araçlarına devlet desteğiyle yol açıldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; özellikle Hatay ve Adıyaman'da devletin yetersiz kaldığı ve enkazların altında binlerce yurttaşın kaldığı belirtiliyor. 

Depremin ilk gününden beri özellikle Hatay'da çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Komünist Partisi'nin Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Antakya'ya gitti. 

TKP GENEL SEKRETERİ ANTAKYA'DA

Sol TV'ye açıklamalarda bulunan Okuyan, "Buraya gelmeden önce durum değerlendirmesi yapmak için Adana'da durduk parti yöneticileri ile. Çünkü elimizdeki kaynaklar kısıtlı, bu kaynakları en etkili şekilde nasıl dağıtırız diye bir planlama yaptık. Ama alan çok geniş. Tabloyu biliyorduk ama her gördüğümüz şey bu tablonun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor bize" diye konuştu.

DEPREMDE BİLE TARİKATA DEVLET DESTEĞİ 

Tarikat araçlarına devlet desteğiyle yol açıldığını söyleyen Okuyan şunları söyledi:

"Evet deprem çok ağır, yıkıcı bir deprem. Bu depremin hasarsız atlatılması imkansız. Ama 20 yıldır imparatorluk özlemi ile hareket eden bir partinin elinde bu ülke çökmüş, bunu görmüş olduk. Türkiye'de hiçbir kurum şu an çalışmıyor. En çok hasar alanlar kamu binaları.

Tarikatlar kendi araçlarını istedikleri gibi oradan oraya götürüyor ama bizim, halkın yardımlaşmasının önünü kesmeye çalışıyorlar."

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