Üç Kardeşin Kahreden Ölümü: Sobadan Sızan Gaz Uykuda Yakaladı

Gaziantep'te sobadan sızan gaz 18, 17 ve 16 yaşlarındaki üç kardeşi hayattan kopardı. Kardeşlerin anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Üç Kardeşin Kahreden Ölümü: Sobadan Sızan Gaz Uykuda Yakaladı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı, aynı aileden üç kardeşin yaşamına mâl oldu. Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16), ısınmak için yaktıkları kömür sobasının ölümcül gazına uykularında yakalandı.

Üç Kardeşin Kahreden Ölümü: Sobadan Sızan Gaz Uykuda Yakaladı - Resim : 1

Çiftçilikle geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde çocuklarını uyandırmaya gittiğinde acı gerçekle karşılaştı. Tepki vermeyen oğulları için hemen sağlık ekiplerine haber verdiler. Ancak hastaneye kaldırılan üç kardeş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üç Kardeşin Kahreden Ölümü: Sobadan Sızan Gaz Uykuda Yakaladı - Resim : 2

Genç yaşta hayatını kaybeden üç kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Aile ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: DHA-İHA

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