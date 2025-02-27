Gizli Geçit Bile Yapmışlar! Polis Baskınıyla Ortaya Çıktı, 29 Kadın Kurtarıldı

Ispart'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonlarında 29 kadın kurtarıldı. Bazı masaj salonlarında özel geçitler ortaya çıktı. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı.

Son Güncelleme:

Isparta’da polisin 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 10’u tutuklandı. Bazı masaj salonlarında açılan özel geçitlerle VIP odalarda fuhuş yapıldığı ortaya çıktı.

Gizli Geçit Bile Yapmışlar! Polis Baskınıyla Ortaya Çıktı, 29 Kadın Kurtarıldı - Resim : 1

Şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

Gizli Geçit Bile Yapmışlar! Polis Baskınıyla Ortaya Çıktı, 29 Kadın Kurtarıldı - Resim : 2

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken, 7 şahıs serbest bırakıldı.

Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odaların bulunduğu ortaya çıktı. Bu odalarda fazla para veren müşteriler için fuhuş yapıldığı belirtildi.

Aydın'da Fuhuş Baskını: Gözaltılar VarAydın'da Fuhuş Baskını: Gözaltılar VarGüncel
Fuhuş Çetesine Eş Zamanlı Operasyon: 22 GözaltıFuhuş Çetesine Eş Zamanlı Operasyon: 22 GözaltıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
fuhuş Operasyon Isparta
Son Güncelleme:
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor
Esenyurt'ta Servis Minibüsü 5 Yaşındaki Çocuğu Ezdi... O Anlar Kameralarda Servis Minibüsü 5 Yaşındaki Çocuğu Ezdi
Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor
Ekrem İmamoğlu Ankara'da Yol Haritasını Açıkladı İmamoğlu Ankara'da Yol Haritasını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu Ünlü İş İnsanı Evinde Ölü Bulundu
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Ayrılık
Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de