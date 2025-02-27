Gizli Geçit Bile Yapmışlar! Polis Baskınıyla Ortaya Çıktı, 29 Kadın Kurtarıldı

Isparta’da polisin 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 10’u tutuklandı. Bazı masaj salonlarında açılan özel geçitlerle VIP odalarda fuhuş yapıldığı ortaya çıktı.

Şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken, 7 şahıs serbest bırakıldı.

Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odaların bulunduğu ortaya çıktı. Bu odalarda fazla para veren müşteriler için fuhuş yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA