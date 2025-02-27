Esenyurt'ta Servis Minibüsü 5 Yaşındaki Çocuğu Ezdi... O Anlar Kameralarda

Esenyurt'ta servis minibüsü, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğu ezdi. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken servis şoförü ise gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde özel rehabilitasyon merkezinin 34 BOG 517 plakalı servis minibüsünün şoförü İhsan V., özel gereksinimli öğrenciyi almak için 256. sokakta durdu. Bu sırada İbrahim Aldaher'in de aralarında bulunduğu çocuklar sokakta oynuyordu. Öğrencisini aldıktan sonra tekrar hareket eden şoför İhsan V., Aldaher'e çarparak üzerinden geçti.

Esenyurt'ta Servis Minibüsü 5 Yaşındaki Çocuğu Ezdi... O Anlar Kameralarda - Resim : 1

ÇOCUK KURTARILAMADI, ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Aldaher'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aldaher'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri minibüs şoförü İhsan V.'yi gözaltına aldı.

Esenyurt'ta Servis Minibüsü 5 Yaşındaki Çocuğu Ezdi... O Anlar Kameralarda - Resim : 2

BAŞKA BİR ÇOCUK DAHA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İbrahim Aldaher'in arkadaşlarıyla oyun oynadığı, bu sırada hareket eden minibüsün Aldaher'e çarparak üzerinden geçtiği anlar görülüyor. Ayrıca minibüsün diğer tarafında başka bir çocuğun daha aniden yola atladığı ve başka bir çocuk tarafından kurtardığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. Kazayı görenlerin şoförü uyararak müdahale ettiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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