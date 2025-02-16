Elektrikli Soba Sonu Oldu

Çorum'da, elektrik sobadan çıkan yangın faciaya neden oldu. Yalnız yaşayan Okan Özen hayatını kaybetti.

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Elektrikli Soba Sonu Oldu

Çorum'un Akkent Mahallesi Akkent 4. Sokak'ta yalnız yaşayan Okan Özen'e (40) ait ikamette, elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Binayı saran dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, daireye girdiklerinde Özen'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen Özen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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