Hakkari ve Muş'ta Kar Esareti! Ulaşım Durdu
Sibirya soğuklarının yaşandığı Muş ve Hakkari'nin kırsal kesimlerinde hayat durdu. Kar ve tipi nedeniyle yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.
Muş'ta etkili olan kar ve tipi sebebiyle yollar kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin 3 gündür sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.
Kar nedeniyle yolu kapanan 250 köy yolundan 246'sını açtıklarını belirten Yentürk, kalan 4 yerleşim yerinin yolunu açmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.
HAKKARİ'DE ÇIĞ RİSKİ
Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte iki gün önce kar nedeniyle kapanan 284 yerleşim yerinden 283'ünün yolu açıldı.
Ekipler, kapalı olan Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı.
Kaynak: AA