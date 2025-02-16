Sahte Senet ve Şantajla Milyonluk Vurgun!

Ankara'da, sahte senetler ve şantajla 17 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılara karşı harekete geçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahlardan birinin anahtarlık görünümünde, kısa menzilli ve suikast amacıyla tasarlanmış olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA