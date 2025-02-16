Sahte Senet ve Şantajla Milyonluk Vurgun!

Ankara'da, sahte senetler ve şantajla 17 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte Senet ve Şantajla Milyonluk Vurgun!

Ankara'da, sahte senetler ve şantajla 17 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılara karşı harekete geçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahlardan birinin anahtarlık görünümünde, kısa menzilli ve suikast amacıyla tasarlanmış olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

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