Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma, yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ve tanıtımının yapıldığını tespit edildi.

Jandarma, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik 4 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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