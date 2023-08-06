Gazeteciyi hapse atmak için uğraşıyorlar... Avukat Ersöz: Yasada olmayan hüküm Barış Pehlivan için uygulanmak isteniyor

Gazeteci Barış Pehlivan, hakkında verilen kararda bir değişiklik olmaması durumunda 5. kez cezaevine girecek. Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, yasada olmayan bir hükmün, Pehlivan için uygulandığını söyledi. CHP milletvekilleri de çarşamba günü Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek.

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Gazeteciyi hapse atmak için uğraşıyorlar... Avukat Ersöz: Yasada olmayan hüküm Barış Pehlivan için uygulanmak isteniyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın 15 Ağustos’ta 5. kez cezaevine girmesi bekleniyor. Pehlivan’ın 15 Temmuz’da çıkan infaz düzenlemesinden yararlanmaması için devletin bazı kurumları özel çaba gösteriyor.

Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, denetimli serbestlik talebini reddeden Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün yanıtında 15 Temmuz'da yürürlüğe giren infaz düzenlenmesiyle ilgili yasanın geçici 10. maddesinin uygulanma şartlarını göz ardı ettiğini söyledi.

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“CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI GİBİ GENEL HÜKÜMLERE ATIFLA, ÖZEL BİR DÜZENLEMEYİ YOK SAYMAK HUKUKA AYKIRIDIR”

Cezaevi müdürlüğünün kendisini kanun koyucunun yerine koyduğunu ifade eden Avukat Hüseyin Ersöz, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulundu.

Ersöz, "7456 Sayılı Kanunda, bu düzenlemeden kimlerin faydalanamayacağı teker teker sayılmış. Kanun koyucu, Barış ve onun durumunda olanları bir istisna olarak düzenlememiş. Bu durumda, cezaevi müdürlüğünün yaptığı gibi genel hükümlere atıfla, özel bir düzenlemeyi yok saymak hukuka aykırıdır" dedi.

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“HAKİMLİĞİN VERECEĞİ KARAR, ‘HUKUK DEVLETİ' STANDARTLARIMIZIN DA ÖLÇÜSÜ OLACAK”

Cezaevi müdürlüğünün bu kararına Bakırköy İnfaz Hakimliği'nde itiraz edeceklerini ve Barış Pehlivan hakkında ‘Denetimli Serbestlik Kararı' verilmesini bir kez daha talep edeceklerini söyleyen avukat Ersöz, “Hakimliğin vereceği karar, ‘Hukuk Devleti' standartlarımızın da ölçüsü olacak” dedi.

Avukat Ersöz ayrıca, “Bakırköy İnfaz Hakimliği'ne çarşamba günü itirazda bulunulacak. Bu arada yasada olmayan bir hükmün, Barış Pehlivan için uygulanacak olmasına CHP'li milletvekillerinin itirazı var. Onlar, bu konuyu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşecek” ifadelerini kullandı.

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BARIŞ PEHLİVAN: DENETİMLİ SERBESTLİĞE GEÇİŞİME YASAL İMKAN VAR

Barış Pehlivan da davadaki son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ben denetimli serbestlikteydim. Ama hakkımda açılan ve halen yerel mahkemede devam eden bir hakaret davası nedeniyle denetimli serbestlik hakkım yandı. Yeni yasaya göre benim de yeniden denetimli serbestliğe geçişime yasal imkan var. Lakin E-Devlet'e göre 8 aylığına açık cezaevine girmem gerekiyor. Oysa yeni çıkan yasada benim aleyhimde hiçbir madde olmadığından yeni yasadan yararlanmak istiyorum.”

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