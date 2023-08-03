Herkes çıkıyor Barış Pehlivan 5. kez hapse giriyor: Avukatı Hüseyin Ersöz: “Hukuken hapse girmemesi gerekiyor ancak...”

Gazeteci Barış Pehlivan, 15 Ağustos’ta, hakkında açılan ancak daha karar bile verilmeyen bir dava nedeniyle 5. kez cezaevine girecek.

Pehlivan, dün Cumhuriyet’te yayımlanan yazısında, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurdu.

Pehlivan, 'denetimli serbestlik'le çıkmasının şartlarından birinin hakkında yeni bir dava açılmaması olduğunu ancak açılan bir dava nedeniyle 8 ay ceza aldığını ve 15 Ağustos'ta teslim olacağını belirtti. Pehlivan yazısında yeni çıkan infaz düzenlemesinden; hırsız, katil, tecavüzcü gibi yüz kızartıcı suçları işleyenlerin yararlandığını ancak kendisinin tutuklanacağını kaydetti.

AVUKAT ERSÖZ: CEZAEVİNE GİRMEMESİ GEREKİR

Avukat Hüseyin Ersöz, hukuken bakıldığında Pehlivan’ın hapse girmemesi gerektiğini söyledi:

‘‘Barış Pehlivan, siyasi iktidarı eleştiren yazılar kaleme alan ve daha çok muhalif yönüyle tanınan bir gazeteci. Bu sebeple, geçmişte de bazı yasal düzenlemelerden faydalanmaması için bir çaba içine girildiğini, 2020 yılında yapılan infaz düzenlemesinde, o tarihte yargılandığı bir davada isnat edilen suçun kapsam dışlı bırakıldığına şahit olmuştuk.

Biz hukukçular olması gereken konusunda bir değerlendirme yapabiliriz. Bu konuda söylenebilecek tek şey ise, 15 Temmuz’da yasalaşan infaz düzenlemesinde Barış Pehlivan’ı kapsam dışı bırakacak bir istisnanın öngörülmediği ve cezaevine girmemesi gerektiği.’’

“TÜRKİYE’DE OLMASI GEREKEN İLE GERÇEKLEŞEN BİRBİRİNDEN FARKLILIK ARZ EDEBİLİYOR”

‘‘Türkiye’de olması gereken ile gerçekleşen birbirinden farklılık arz edebiliyor’’ diyen Ersöz, çıkacak karar ile ilgili tahmin yapmanın çok zor olduğunu vurguladı:

‘‘Yaptığımız tüm yasal başvurular da bu doğrultuda. Ancak verdiğim örnekten de anlaşılacağı gibi Türkiye’de olması gereken ile gerçekleşen birbirinden farklılık arz edebiliyor. Bu sebeple, Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği’nden çıkabilecek karar konusunda yorum yapmak oldukça güç.’’

“SİYASİ İKTİDAR İÇİN SADECE MAKBUL SUÇ DEĞİL, MAKBUL OLMAYAN VATANDAŞ KRİTERİ DE VAR”

Yapılan hukuksuzluklara dikkat çeken Ersöz, siyasi iktidar için sadece makbul suç değil, makbul olmayan vatandaş kriterinin de olduğunu anlattı:

‘‘Bir gazetecinin, kaleme aldığı bir makale sebebiyle hakkında iddianame yazılması, sırf iddianame yazıldı diye denetimli serbestlik kararının kaldırılması ve cezaevine girme tehdidi altında bulunması açık şekilde ifade hürriyetinin ihlali sonucunu doğuruyor.

Bu konuda 2022 senesinde Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız bireysel başvuru da Yüksek Mahkeme önünde beklemede. Ancak bu ve benzeri hukuk garabetleri ne yazık ki ülkemizde fazlasıyla var. Bugün Barış Terkoğlu Cumhuriyet’te yayınlanan makalesinde, Barış Pehlivan’ın bugüne kadar yapılan infaz düzenlemelerinden faydalanmaması için çaba sarfedildiği ifade edilerek, hükümet için makbul suçlar var demiş. Bugüne kadar yaşananlar göz önüne alındığında, siyasi iktidar için sadece makbul suç değil, makbul olmayan vatandaş kriterinin olduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü ülkemizde bazı vatandaşlar için Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararları uygulanıyorken bazıları için uygulanmıyor ya da Barış örneğinde olduğu gibi infaz kanunlarında aleyhe düzenlemeler yapılabiliyor.

Kanun önünde eşitlik ve hukuk güvenliği ilkelerini eğip bükmeye ya da vatandaşların adalete olan inancını örselemeye kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Hak; hak sahibine teslim edilerek ve bu da tarafsız hakimler eliyle yapılarak ancak gerçek bir hukuk devleti olabiliriz.”

TARTIŞILAN İNFAZ DÜZENLEMESİ: GAZETECİ VE SİYASİLER HARİÇ HERKESE TAHLİYE YOLU AÇILDI

AKP ve MHP’nin ana omurgasını oluşturduğu infaz düzenlemesi, Temmuz ayı başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan görüşülen torba yasa tasarısına ani bir şekilde eklenmişti. Komisyonda bulunan milletvekilleri bu düzenlemenin görüşülmesi gereken yerin burası olmadığını söylemelerine rağmen, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla öneri kabul edildi.

Düzenlemeyle birlikte “devlete karşı işlenen suçlar” hariç hemen bütün suçlardan hapis cezası alanlar kısa bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmalarının önü açılıyor.

Yakın zamanda mafya, cinayet, uyuşturucu, cinsel suçlar, hırsızlık gibi suçlardan ceza alan binlerce kişinin tahliye olması bekleniyor.

Düzenlemeden gazeteciler, siyasiler yararlanamıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem