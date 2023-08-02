CHP, 5'inci kez hapse girecek Barış Pehlivan için harekete geçti

Gazeteci Barış Pehlivan, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurmuştur. Tutuklama kararını durdurmaya yönelik CHP yönetimi de harekete geçti.

Son Güncelleme:
CHP, 5'inci kez hapse girecek Barış Pehlivan için harekete geçti

Libya’da yaşamını yitirdikten sonra Manisa’da toprağa verilen MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Barış Pehlivan yeniden hapse girecek.

Gazetecilerden Barış Pehlivan için kampanya: Adaletsizliğe ses çıkarıyoruzGazetecilerden Barış Pehlivan için kampanya: Adaletsizliğe ses çıkarıyoruzGüncel

Gazeteci Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesine pek çok gazeteci ve basın kuruluşundan tepki geldi. Karara ilişkin olarak CHP Yönetiminden de bir hamle geldi.

Gazeteci Barış Terkoğlu , "CHP kurmayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde 6 kişilik bir milletvekili grubu görevlendirmiş durumda. Bu grup önümüzdeki hafta çarşamba günü Adalat Bakanı ile görüşmek için randevu almışlar. Bu konu hakkında CHP'nin 6 milletvekili Adalet Bakanıyla görüşecekler" ifadelerini kullandı.

CHP heyetinde yer alacak isimler, Ali Mahir Başarır, Gökçe Gökçen, Umut Akdoğan, Deniz Yücel, Cumhur Uzun ve Gizem Özcan.

Etiketler
CHP Barış Pehlivan
Son Güncelleme:
26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor 26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor
Yol kenarında yetişiyor, ekmek kapısı oluyor! Toplamak için yarışıyorlar: Kilosu 90 TL Yol kenarında yetişiyor, ekmek kapısı oluyor! Toplamak için yarışıyorlar: Kilosu 90 TL
Burdur'da ulaşıma zam Burdur'da ulaşıma zam
Bodrum'da seyir halindeki yat yandı, 8 kişi denize atlayarak kurtuldu Bodrum'da seyir halindeki yat yandı, 8 kişi denize atlayarak kurtuldu
ÇOK OKUNANLAR
Ağustos ayının en şanslı burçları belli oldu: Para ve iş konusunda yüzleri gülecek Ağustos ayının en şanslı burçları belli oldu
Büyük kesinti yaşanacak: 3 Ağustos Perşembe günü o ilçelere elektrik verilmeyecek Büyük kesinti yaşanacak: 3 Ağustos Perşembe günü o ilçelere elektrik verilmeyecek
ALF Araştırma'dan 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var
Ekonomist Selçuk Geçer, doların ağustosta çıkacağı rakamı açıkladı: Dolar borcu olanlar acele etsin Ekonomist Selçuk Geçer, doların ağustosta çıkacağı rakamı açıkladı: Dolar borcu olanlar acele etsin
Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına son verdi Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına son verdi