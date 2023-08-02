Bodrum'da seyir halindeki yat yandı, 8 kişi denize atlayarak kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoroyattaki 8 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından motoryat battı.

Bodrum'da seyir halindeki yat yandı, 8 kişi denize atlayarak kurtuldu

Bodrum Türkbükü açıklarında 12 metre uzunluğundaki motoryatta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Motoryattaki 8 kişi, ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Motoryat söndürme çalışmalarının ardından battı. Yangın, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Denize atlayanların yardımına çevredeki tekneler yetişti.

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