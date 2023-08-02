Gazetecilerden Barış Pehlivan için kampanya: Adaletsizliğe ses çıkarıyoruz

Gazeteci Barış Pehlivan, 3 yıl önce Oda TV haber sitesinde yayınladığı Libya’da şehit düşen MİT personelinin cenaze haberinden dolayı ceza nedeniyle yeniden cezaevine giriyor.

Gazeteciler, 15 Ağustos'ta teslim olması gereken Barış Pehlivan için sosyal medyada kampanya başlattı. Meslektaşları Barış'ın Hakkı hastag'i ile adalet talebinde bulunurken Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemeye Barış Pehlivan'ın dahil edilmediğinin altını çizdi.

Gazeteciler kampanya metninde şunları kaydetti:

"Gazeteci Barış Pehlivan, AKP iktidarında 5’inci kez cezaevine giriyor!

3 yıl önce Libya’da şehit düşen MİT personelinin cenaze haberini yayımladığı için hapis cezasına mahkûm edilen Barış Pehlivan, Covid izni bittiği gerekçesiyle yeniden cezaevine gönderiliyor.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı son düzenleme dışında tutulan Barış Pehlivan, 13 gün sonra teslim olacak.

Birçok ağır suçun yararlandığı kanundan meslektaşımız Barış Pehlivan’ın yararlanamaması yalnızca hak gaspı değil aynı zamanda iktidarın öfkesinin ve düşmanlığının en net göstergelerinden biridir.

Bir kez daha adaletsizliğe ses çıkarıyoruz.

Barış Pehlivan cezaevine girmesin diye,

Saat 17:00’da

#BarışınHakkı hastag’i ile

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Desteğiniz için teşekkür ederiz."