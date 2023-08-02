Beklenilen oldu, yeni il emniyet müdürleri kararnamesinden tasfiye çıktı

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulan yeni kabinede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerine Ali Yerlikaya getirilmiş, Yerlikaya göreve gelmesinin ardından Emniyet'teki Soylu'ya yakın isimlere yönelik tasfiyeye başlamıştı.

KARARNAME YAYINLANDI, BEKLENEN OLDU

Son olarak ise il emniyet müdürleri kararnamesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra bu sabah itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararnamede beklenilen üzere Süleyman Soylu'nun ekibinin bir bölümünü tasfiye edildi.

Kararnameye ilişkin ayrıntıları Gazeteci Tolga Şardan yazdı.

Şardan'ın T24'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Görevdeki 24 kentin emniyet müdürünün doğrudan merkeze çekildiği ve toplamda 52 kentin emniyet müdürünün değiştirildiği kararnameye bakıldığında genel olarak şu tespitleri yapmak mümkün:

-Bir süredir emniyet teşkilatında etkili olan Menzil Cemaati'nin etkileri görülüyor. Cemaatten referanslı isimler kararnamede mevcut. Bu arada, geçmişte emniyette pek görülmeyen bu cemaatin son dönemde nasıl bu kadar destekçi bulduğunu kişisel olarak merak ediyorum. FETÖ'nün "renklendirme" faaliyeti aklımın hep bir kenarında duruyor epey zamandır.

-Uzun süredir Doğu'daki kentlerde görev yapan emniyet müdürlerinin bir bölümü Batı'da görevlendirildi.

-Soylu tarafından vekâleten görev verilen emniyet müdürlerinin büyük bölümü görevden alındı.

-Alevi kökenli aktif il emniyet müdürlerinin neredeyse tamamı merkeze çekildi.

-Genel müdür yardımcılıklarına yapılan yeni atamalarla merkez teşkilatına taze kan getirildi. Yeni bir yönetim döneminin önü açıldı.

-MİT'ten gelen arşiv bilgilerinin de kullanıldığı kararnamede, yeni il emniyet müdürü olarak görevlendirilenlerde polis başmüfettişlerinin çoğunlukta olması dikkati çekti.

-Kararnameye bakıldığında illerin yaklaşık yüzde 65'i değiştirildi. Soylu'nun ekibi henüz tamamen tasfiye edilmiş değil. Özellikle Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın referans olduğu bazı isimler halen görevde.

-Deprem bölgesinin emniyet müdürleri, farklı kentlerde görevlendirildi.

-Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapılan Ömer Urhal ve Caner Tayfur, İzmir'e atanan Celal Sel, Kocaeli'nde görevlendiren Faruk Karaduman, Muğla'ya atanan Ali Canpolat, Konya'da göreve başlayacak Mahmut Karabulut, Kahramanmaraş'a görevlendirilen Nurettin Gökduman'ın makul tercihler olduğunu söylemek mümkün.

Yerlikaya, illerde beklenen atamaları gerçekleştirdi. Şimdi sırada polis okulları ve merkez teşkilatı var. Merkeze çekilen emniyet müdürleri arasında bu görevlere getirilmesi planlanan isimler bulunuyor. Bu atamalar da büyük olasılıkla hafta sonuna yetişir.

Atamalarla Soylu'nun izleri silinirken, yeni bir dönem başlıyor."