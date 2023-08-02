İlkokulda, öğretmenden çocuklara senelerce cinsel istismar: 'Hayatım karardı'

Hatay merkeze bağlı bir köy okulunda, çocuklara yaşatılan istismar Türkiye’nin gündemine oturdu. Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan ve o anları kayda alan öğretmen Murat Sağıroğlu, yargılandığı davada karar öncesi sırra kadem bastı. Öğretmenlerinin istismarına maruz kalan çocukların bazıları ailesinin zoruyla evlendirildi.

"KİMSE ARKAMIZDA DURMADI"

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, cinsel istismara uğrayan çocuklardan biri, “10 yıldır hiç kimse arkamızda durmadı. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Son derece kaygılanıyor ve korkuyoruz. Olay dosyasına nereden ulaştınız bilmiyorum. Mahkeme süresince siyasi güçler sayesinde defalarca hakim ve savcı değiştirip, sonunda da sanığın firar etmesine destek veren adalete lanet okuyoruz” dedi.

"HAYATIM KARARDI"

Çocuklardan bir diğeri ise yaşanan sürecin ortaya çıkmasının ardından ailesi tarafından evlendirildiğini söyleyerek, “Hayatım karardı. Bu olay sürekli karşıma çıkıyor. Evlendim çocuğum oldu. Aynı olayları onun yaşamasından korkuyorum. Siz haber yaptınız da ne değişecek. Adamı saldılar. Şimdi nerde kim bilir? Belki başka çocuklara aynı şeyleri yapıyordur. Sesimizi duyurmak için çok geç kaldınız. Üzgünüm” diye konuştu.

‘SANIK YURTDIŞINA KAÇTI’

“2012 yılından beri bir savaş içerisindeyim” diyen bir başka çocuk ise, “2012 yılından beri savaş içindeyim. Murat Sağıroğlu serbest bırakılınca haber kanallarının tamamını aradım. Haber yapılırsa tekrar tutuklanır diye. Kimse haberi beğenmedi. Bize olan oldu. Sanığın yurtdışına kaçtığını hepimiz biliyoruz. Ama ispatlayamıyoruz. Kimsenin uğraş vermediğini gözlerimle gördüm. Her zaman ki gibi olan yine bana oldu” dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Hatay merkeze bağlı Akçaova Köyü’ndeki ilköğretim okulunda geçiyordu. Dava dosyalarında yer alan bilgiye göre bu okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Murat Sağıroğlu 10 öğrencisine tecavüz etmiş, öğrencilerini başka öğretmenlere de ‘pazarlamıştı.’ Çocuklara yaşatılan dehşet kayıt altına alınmıştı. Hamile kalan öğrencilerden birine merdiven altı bir klinikte kürtaj yapılmıştı. Sağıroğlu yargılandığı Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar duruşması öncesi tahliye edilmiş ve kayıplara karışmıştı.