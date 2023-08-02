Akbelen direnişi sürerken gazetecilere 'jammer' engeli: İtirazlara 'Yapacak bir şey yok' yanıtı verildi

Akbelen'de direniş 10 gündür devam ederken, gazetecilerin haber aktarması jammerlar ile engellenmeye çalışılıyor.

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Akbelen direnişi sürerken gazetecilere 'jammer' engeli: İtirazlara 'Yapacak bir şey yok' yanıtı verildi

Akbelen Ormanları için yurttaşların direnişi 10’uncu gününde de sürüyor. Direnişteki köylüler topraklarını kömür madenine vermek için direnişlerini sürdüreceklerini söyleyerek destek çağrılarını tekrarladı.

Akbelen’de direniş devam ederken, direniş süresince basın emekçilerinin kamuoyuna haber aktarması jammerlar aracılığı ile engellenmeye çalışıldı.

İTİRAZLARA 'YAPACAK BİR ŞEY YOK' YANITI

Basın emekçileri duruma ilişkin jandarma komutanına itiraz ettiğinde ise ‘Yapacak bir şey yok’ yanıtını aldı.

Gazeteci Berkcan Zengin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise şunları yazdı:

Akbelen nöbet alanında haber takibi yapan basın emekçilerinin kamuoyuna haber aktarması jammer araçlarıyla engelleniyor. Buna tepki gösteren basın mensuplarına ise jandarma komutanı yapacak bir şey yok diyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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