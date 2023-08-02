Akbelen'de yine gazlı müdahale: 1 gözaltı

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Eyleme geçen İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

KIYIM SÜRÜYOR

Valilik en son “İşlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir” demişti. Ama bölgede doğa kıyımı sürüyor.

JANDARMADAN GAZLI MÜDAHALE

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; jandarma saat 14.30 civarında yurttaşlara gazlı müdahalede bulundu.

Alanda 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma da, çevreciler de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.