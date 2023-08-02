Bakan Özhaseki'den korkutan 'İstanbul depremi' açıklaması: '600 bin daire yerle yeksan olur'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası depreme ilişkin olarak İstanbul'a özel bir yasa yapacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, "İstanbul için özetle 5,8 milyon bağımsız birim var. Bunun 1,5 milyonu riskli. 4'te 1'i riskli. İlk etapta yıkılabilecek olan yapı ne kadar 600 bin civarında. 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 bina yıkılsa her şey durur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner" dedi.

“MECLİS’İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAĞIZ”

A Haber'e konuşan Özhaseki, İstanbul'daki 5,8 milyon bağımsız birimin 1,5 milyonunun riskli olduğunu ifade etti. Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyleyen Özhaseki, "Eğer bunu erken bitirirsek, Meclis'in açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum" dedi.

Deprem bölgesinde devam eden "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısının 146 bin 376 olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bunların içerisinde, 125 bin kişi konut, 21 bin kişi de ticari dükkan, vesaire yapmak için müracaat etmiş. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. Hatay'da 60 bin, Kahramanmaraş'ta 20 bin, Malatya'da 19 bin, Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız Yerinde Dönüşüme müracaat etti." şeklinde konuştu.