Ülke suç mahalli! İzmir’de sokak ortasında silahlı saldırı

İzmir’in Konak ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Son Güncelleme:
Ülke suç mahalli! İzmir’de sokak ortasında silahlı saldırı

İzmir’in Konak ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen ve vurulan kişinin yaşam mücadelesi verdiği saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Vurulan kişinin daha önce İzmir’de bir cinayet işleyen ve tutuklu olan kişinin dayısı olduğu ortaya çıktı.

Olay 31 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önündeki kaldırımda oturan Cengiz Tokay (42), yoldan motosikletle geçen E.D. ve M.A.V. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, motosikletten açılan 7 el ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Tokay, saldırıda ağır yaralandı. Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz Tokay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tokay’ın 3 gündür yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Meydana gelen silahlı saldırı anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Cengiz Tokay’ın evinin önünde oturduğu esnada, motosikletle olay yerine gelen E.D. ve M.A.V.’nin ateş ettiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı. Ayrıca yine sokakta oturan yaşlı vatandaşların da tabancaların patlaması sonucu yaşadığı panik anları da kamera tarafından görüntülendi.

Öte yandan silahlı saldırıya uğrayan Cengiz Tokay’ın, 22 Nisan günü yine aynı mahallede öldürülen Serdar Kaçar cinayetinin zanlısı H.A.’nın dayısı olduğu, motosikletle gelip Tokay’ı vuran şüphelilerin ise öldürülen Serdar Kaçar’ın yakınları olduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.D. ve M.A.V.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Saldırı İzmir
Son Güncelleme:
İzmir'deki grev anlaşmayla bitti... Tunç Soyer: 'Çok mutluyum' İzmir'deki grev anlaşmayla bitti... Soyer: 'Çok mutluyum'
Elektronik sigara içenler dikkat! Zararları saymakla bitmiyor... Elektronik sigara içenler dikkat!
Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin püf noktası! 20 yıllık aşçı işin sırrını verdi... Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin püf noktası! 20 yıllık aşçı işin sırrını verdi...
YAŞ öncesi Yeni Şafak'tan dikkat çeken çağrı: Asker ve bürokratlar hakkındaki istihbarat notları silinsin Asker ve bürokratlar hakkındaki istihbarat notları silinsin
ÇOK OKUNANLAR
Ağustos ayının en şanslı burçları belli oldu: Para ve iş konusunda yüzleri gülecek Ağustos ayının en şanslı burçları belli oldu
ALF Araştırma'dan 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var
Ekonomist Selçuk Geçer, doların ağustosta çıkacağı rakamı açıkladı: Dolar borcu olanlar acele etsin Ekonomist Selçuk Geçer, doların ağustosta çıkacağı rakamı açıkladı: Dolar borcu olanlar acele etsin
Fatih Altaylı ve Mustafa Varank, sosyal medyada birbirine girdi Fatih Altaylı ve Mustafa Varank, sosyal medyada birbirine girdi
Bakan saat verip uyardı: Türkiye kavrulacak, o illerde sıcaklık 46 dereceyi bulacak! Bakan saat verip uyardı: Türkiye kavrulacak, o illerde sıcaklık 46 dereceyi bulacak!