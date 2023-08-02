YAŞ öncesi Yeni Şafak'tan dikkat çeken çağrı: Asker ve bürokratlar hakkındaki istihbarat notları silinsin

İktidara yakın yazar, yarınki YAŞ toplantısı öncesinde asker ve bürokratlar hakkındaki istihbarat notlarının silinmesi çağrısında bulundu.

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YAŞ öncesi Yeni Şafak'tan dikkat çeken çağrı: Asker ve bürokratlar hakkındaki istihbarat notları silinsin

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Hüseyin Likoğlu, bugünkü yazısında Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı öncesinde, asker ve bürokratlar hakkındaki istihbarat notlarının silinmesini istedi.

Yazısında, araştırmacı ve gazeteci İsmet Bozdağ hakkında Cumhuriyet’in ilk yıllarında alınan istihbarat notlarını örnek göstererek anlatan Likoğlu, Fethullahçıların devlet içinde örgütlenmesine dikkat çekti.

15 Temmuz’un ardından ‘devletin her kademesine yapılan atamalar konusunda bir hassasiyet gösterildiğini’ öne süren Likoğlu, “Devletin en mahrem yerlerine sızan Fetullahçı teröristler başta olmak üzere, gayrimilli unsurlar nasıl raporlar yazdı. Bunların bir gözden geçirilmesi gerekmiyor mu?” sorusunu sordu.

Likoğlu yazısının ilgili bölümünde şunları kaleme aldı:

“Yarın çok önemli bir şura var. TSK’nın, dolayısıyla Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak komuta kademesi belirlenecek. Ama ne yazık ki hâlâ Fetullahçıların fişlemelerinin değerlendirmelerde ele alındığını duyuyoruz. Sadece TSK’da değil, devletin üst kademelerinde görev yapacak bürokratlar için benzer fişlemeler dikkate alınıyor.

2012 yılında ne kadar milli bürokrat var ise onları tasfiye etmek için Fetullahçılar, “İzmir Casusluk” diye bir kumpas kurdu. O kumpasta milli bürokratlar için yazılan iftira dolu fişlemeler maalesef sistemden silinmedi.

Tabii ki devletin hafızasını silemeyiz, yok sayamayız. Ama geçmişte kasıtlı kötülüklerin yapıldığını, hainlerin yerli ve milli olanları tasfiye etmek için istihbarat notları düzenlediğini unutamayız, göz ardı edemeyiz. Arşivlerimizi, Fetullahçı hainlerin ve gayrimilli unsurların kirlerinden arındırmalıyız.

Menderes’in, Bayar’ın, Demirel’in yapamadığını şimdi beklemek hakkımız…”

Etiketler
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Yeni Şafak AKP Fethullah Gülen TSK
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