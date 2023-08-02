Erdoğan'la Putin telefonda görüştü: "Türkiye ziyaretinde mutabık kaldılar"

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinin başladığını duyurdu.

Kremlin; Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına yönelik yaklaşımını tekrarlarken, Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulandığında döneceklerini belirtti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İKİ LİDER PUTİN'İN ZİYARETİ KONUSUNDA MUTABIK KALDI

İletişim Başkanlığı da iki liderin görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.